Агрессивный хищный зверь растерзал мужчину на пути к свадебному торжеству
В Индии неизвестный хищник растерзал жителя штата Уттаракханд, который шёл на свадьбу. Эту информацию передает The Times of India.
Вечером 23 апреля 30-летний Камал Бишт из деревни Бхадьюни в районе города Бхимтал отправился на свадьбу к друзьям. На следующий день он не вернулся, и родственники начали поиски. Вскоре они обнаружили сильно повреждённые останки мужчины примерно в 500 метрах от дома.
Отмечается, что за месяц дикие животные расправились уже с тремя местными жителями. Все смерти случились неподалеку от города. Так, например, всего за три дня до трагической гибели Бишта хищник утащил женщину на два километра в джунгли.
Власти подозревают, что на людей нападают тигры, но точного подтверждения этому пока нет. С 2022 года количество диких кошек в районе Бхимтала выросло почти на 40 процентов: с 67 особей в 2022-м до 93 в начале 2026 года.
