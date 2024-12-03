Хабаровские пенсионеры подрались с коммунальщиком из-за кабеля — видео

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В Хабаровске произошёл конфликт между пенсионерами и представителем управляющей компании из-за кабеля, который пытались подключить к распределительному щиту в их доме, сообщает Telegram-канал Amur Mash.
Жители многоквартирного дома на переулке Трубный заметили, что коммунальные службы пытались подсоединить провод от строящегося жилого комплекса к электрической системе их здания. Пара пожилых владельцев квартиры вмешалась и не позволила представителю управляющей компании проложить кабель: на видео заметно, как женщина и мужчина вырывают провод из рук сотрудника, пытающегося его унести.
Мужчина с мотком кабеля на плече безуспешно пытается вырваться, но пенсионеры крепко держат его.
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