Россиянина похитили знакомые из-за долгов
В Дагестане задержали группу мужчин, подозреваемых в похищении знакомого из-за долгов. Об этом 11 марта сообщил телеграм-канал Mash Gor.
По его данным, все произошло в селе Кокрек. Злоумышленники заманили мужчину в дом, отобрали у него телефон и начали требовать деньги. Жертву удерживали несколько дней, перевозя по разным адресам на территории республики.
Вскоре всех похитителей вычислили и задержали, возбудив в отношении них уголовное дело. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.
