Россиянина похитили знакомые из-за долгов

Фото: iStock/Oleksandr Sadovenko

В Дагестане задержали группу мужчин, подозреваемых в похищении знакомого из-за долгов. Об этом 11 марта сообщил телеграм-канал Mash Gor.



По его данным, все произошло в селе Кокрек. Злоумышленники заманили мужчину в дом, отобрали у него телефон и начали требовать деньги. Жертву удерживали несколько дней, перевозя по разным адресам на территории республики.

Вскоре всех похитителей вычислили и задержали, возбудив в отношении них уголовное дело. Сейчас все обстоятельства произошедшего выясняются.

Лидия Пономарева

