Российского чиновника арестовали за финансирование иностранной армии

Чиновника из Хабаровска арестовали за госизмену
Фото: iStock/vladans

Чиновника из Хабаровска заключили под стражу по обвинению в государственной измене. Об этом сообщается на сайте Центрального районного суда.



По версии следствия, мужчина, занимая руководящую должность в одном из краевых государственных учреждений, оказывал помощь иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности России и ВС РФ.

Также он переводил деньги для поддержки иностранной армии. Следователь ходатайствовал об аресте, указав, что у обвиняемого есть действующий загранпаспорт и он ранее выезжал в страны, с которыми у России нет соглашений об экстрадиции.

Фигуранта отправили за решетку на два месяца – до 9 мая 2026 года.

Лидия Пономарева

