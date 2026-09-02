Пьяный мужчина устроил ДТП на угнанной машине своей матери в Ростове
В Ростове-на-Дону сотрудники правоохранительных органов задержали 37-летнего местного жителя Владимира Е., который в состоянии алкогольного опьянения угнал иномарку у собственной матери. Об этом пишет РЕН ТВ.
Стражи порядка оперативно начали преследование после заявления об угоне автомобиля Opel Antara. Злоумышленник, пытаясь скрыться, протаранил несколько машин, в том числе патрульный автомобиль ДПС.
В результате столкновения двое сотрудников правоохранительных органов получили травмы, включая ушибы и черепно-мозговые повреждения. Пострадавших госпитализировали. В отношении нарушителя проводятся следственные мероприятия.
Ранее сообщалось, что в Выборгском районе Санкт‑Петербурга мотоциклиста увезли в больницу после столкновения с легковым автомобилем. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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