В российском городе ребенку обожгло лицо химикатами из-за подростка
В Краснодаре подросток распылил перец из баллончика в лицо 11-летнему ребенку
В Краснодаре подросток распылил перцовый баллончик в лицо 11-летнему мальчику. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.
Инцидент произошёл на улице Красных Партизан. По данным канала, к школьнику подошли подростки, живущие по соседству. Один из них достал перцовый спрей и направил его в лицо ребёнку.
Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали химические ожоги глаз, а также лица, ушей и шеи. Мать мальчика обратилась в полицию, нападавших подростков разыскивают.
