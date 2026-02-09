Достижения.рф

В российском городе ребенку обожгло лицо химикатами из-за подростка

В Краснодаре подросток распылил перец из баллончика в лицо 11-летнему ребенку
Фото: istockphoto/blinow61

В Краснодаре подросток распылил перцовый баллончик в лицо 11-летнему мальчику. Об этом сообщает Telegram-канал Kub Mash.



Инцидент произошёл на улице Красных Партизан. По данным канала, к школьнику подошли подростки, живущие по соседству. Один из них достал перцовый спрей и направил его в лицо ребёнку.

Пострадавшему вызвали скорую помощь. Врачи диагностировали химические ожоги глаз, а также лица, ушей и шеи. Мать мальчика обратилась в полицию, нападавших подростков разыскивают.

Никита Кротов

