В Тюмени задержали «оконного вора», похитившего драгоценности на миллион рублей
Курганец украл драгоценности на миллион рублей из частных домов в Тюмени. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.
35-летний мужчина приехал в Тюмень в начале года. Он выбирал домовладения в городе и Тюменском районе.
В отсутствие хозяев он проникал в дома через окна, отжимая рамы. Злоумышленник похищал деньги в рублях и иностранной валюте, коллекционные монеты и ювелирные изделия. Общая стоимость похищенного превысила один миллион рублей.
Полиция уже вернула часть ценностей законным владельцам. Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас фигурант находится под арестом. Следователи возбудили уголовное дело и продолжают работу.
