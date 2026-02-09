Достижения.рф

В Тюмени задержали «оконного вора», похитившего драгоценности на миллион рублей

Полиция задержала серийного вора, обворовавшего дома в Тюмени на миллион рублей
Фото: Istock/AnnaStills

Курганец украл драгоценности на миллион рублей из частных домов в Тюмени. Об этом сообщили в региональном ГУ МВД.



35-летний мужчина приехал в Тюмень в начале года. Он выбирал домовладения в городе и Тюменском районе.

В отсутствие хозяев он проникал в дома через окна, отжимая рамы. Злоумышленник похищал деньги в рублях и иностранной валюте, коллекционные монеты и ювелирные изделия. Общая стоимость похищенного превысила один миллион рублей.

Полиция уже вернула часть ценностей законным владельцам. Правоохранители задержали подозреваемого. Сейчас фигурант находится под арестом. Следователи возбудили уголовное дело и продолжают работу.

Ранее в Амурской области бизнесмен обстрелял автобус с людьми из охотничьего ружья.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0