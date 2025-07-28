Российские подростки толпой избили сверстника и сняли это на видео

28 июля 2025, 10:52

В Приморье дети избили сверстника за якобы угнанный самокат и сняли это на видео

Фото: iStock/AlexLinch

В поселке Лучегорск Приморского края группа подростков жестоко избила сверстника, обвинив его в краже самоката. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.