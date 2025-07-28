Российские подростки толпой избили сверстника и сняли это на видео
В Приморье дети избили сверстника за якобы угнанный самокат и сняли это на видео
В поселке Лучегорск Приморского края группа подростков жестоко избила сверстника, обвинив его в краже самоката. Об этом сообщает телеграм-канал Readovka.
Мальчика окружили на детской площадке, где начали поочередно бить его ногами и руками по лицу и спине. Нападение снимали на телефон, причем агрессоры добавили к записи музыку. По словам местных жителей, никакой самокат пострадавший не крал и воспитывается в благополучной семье.
Видео с избиением разошлось по соцсетям, после чего им заинтересовалась полиция. Правоохранители устанавливают всех участников, причины и обстоятельства конфликта.
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