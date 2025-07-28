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В Ленобласти отец изнасиловал 12-летнюю дочь

Фото: медиасток.рф

В Ленинградской области мужчина изнасиловал 12-летнюю девочку. Об инциденте сообщил Telegram-канал «Конкретно.ру».



В Тихвинском районе 33-летняя женщина подала заявление в полицию на своего мужа с обвинением в изнасиловании дочери.

Со слов матери, всё произошло 27 июля около озера Песчаное. Её муж, 41-летний гражданин Украины, совершил насильственные действия сексуального характера в отношении 12-летней дочери.

В настоящее время полицейские разыскивают насильника. Возбуждено уголовное дело по статье об изнасиловании лица, не достигшего 14 лет.

Ранее сообщалось, что в Новосибирске полиция ищет мужчину, который пытался изнасиловать девушку в Академгородке.

Анастасия Чинкова

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