Хакеры взломали «ДоДо Пицца» и украли личные данные клиентов

28 сентября 2026, 23:36

Торговую сеть «ДоДо Пицца» атаковали хакеры

Фото: iStock/welcomia

Компания «ДоДо Пицца» столкнулась с кибератакой. Её IT‑система подверглась взлому в течение двух дней, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».