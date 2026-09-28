Хакеры взломали «ДоДо Пицца» и украли личные данные клиентов
Компания «ДоДо Пицца» столкнулась с кибератакой. Её IT‑система подверглась взлому в течение двух дней, пишет телеграм-канал «Осторожно, новости».
По данным организации, злоумышленники могли получить доступ к персональным сведениям части клиентов. В утечке потенциально оказались имена, адреса, электронные почты, номера телефонов, даты рождения и составы заказов. При этом в «ДоДо» подчёркивают, что платёжная информация не пострадала и остаётся в сохранности.
Служба информационной безопасности компании принимает меры, чтобы исключить повторение инцидента. О случившемся уже проинформирован Роскомнадзор. Доступ хакеров заблокирован, специалисты продолжают внутреннюю проверку. Пользователей просят не беспокоиться, если произойдёт автоматический выход из аккаунта, так как это одна из защитных мер.
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