Российского чиновника арестовали за пьяную стрельбу
Бывшего председателя городской думы Красноуфимска Рустама Гамалиева арестовали до 23 февраля 2026 года по обвинению в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.
По версии следствия, 5 декабря пьяный чиновник стрелял воздух во дворе жилого дома. Уголовное дело возбудили 24 декабря, сразу после заседания, на котором его досрочно лишили полномочий спикера из-за утраты доверия.
Прокуратура пояснила, что Гамалиева заключили под стражу в связи с тяжестью преступления. Кроме того, он может воспрепятствовать расследованию, уничтожить или сокрыть доказательства, оказать давление на свидетелей или скрыться.
Как пишет «Коммерсантъ», чиновник утратил доверие, когда не принял мер по урегированию конфликта интересов. Гордума по требованию надзорного ведомства досрочно прекратила его полномочия. В ходе проверки выяснилось, что он лоббировал контракты с аффилированными фирмами для получения бюджетных средств, получив бюджетные деньги за их выполнение.
