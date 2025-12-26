Российского чиновника арестовали за пьяную стрельбу

26 декабря 2025, 17:24

Суд арестовал экс-спикера думы Красноуфимска Гамалиева за хулиганство

Фото: iStock/undefined undefined

Бывшего председателя городской думы Красноуфимска Рустама Гамалиева арестовали до 23 февраля 2026 года по обвинению в хулиганстве с применением оружия. Об этом сообщила пресс-служба судов Свердловской области в своем телеграм-канале.