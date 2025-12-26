В Москве таксист накричал на пассажирку с двухлетним ребенок и высадил ее

26 декабря 2025, 17:24

Фото: iStock/Yury Karamanenko

В Москве водитель такси накричал на пассажирку с двухлетним ребёнком и высадил их из машины, не довезя до места назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».