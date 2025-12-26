В Москве таксист накричал на пассажирку с двухлетним ребенок и высадил ее
В Москве водитель такси накричал на пассажирку с двухлетним ребёнком и высадил их из машины, не довезя до места назначения. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, Москва».
Женщина рассказала, что ехала с сыном на занятия по гимнастике по детскому тарифу. С самого начала поездки поведение водителя показалось ей странным: он выглядел раздражённым, а в салоне чувствовался резкий запах бензина. После того как ребёнок слегка задел ногой сиденье, таксист сделал ему резкое замечание, из-за чего мальчик испугался и заплакал.
По словам пассажирки, она сразу убрала ноги ребёнка и напомнила водителю, что едет по детскому тарифу, однако мужчина начал хамить, читать нотации о воспитании и в итоге резко затормозил посреди дороги. После этого он потребовал, чтобы женщина с ребёнком вышли из машины, и завершил поездку досрочно.
Женщине пришлось вызывать другое такси. Изначально с неё списали двойную сумму из-за режима ожидания, но после обращения в службу поддержки деньги вернули полностью. Пассажирка хотела подать заявление в полицию, однако, по её словам, обратной связи от правоохранителей она не получила.
Водителя временно отстранили от работы до выяснения всех обстоятельств, а компании готовы предоставить полиции необходимую информацию по официальному запросу.
