Россиянин попал под следствие за методы воспитания детей

Жителя Тамбовской области арестовали за истязание сыновей
Фото: iStock/gan chaonan

Жителя Тамбовской области арестовали по подозрению в систематическом истязании собственных сыновей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале.



По версии следствия, 36-летний отец, осознавая, что дети не в состоянии защитить себя в силу своего возраста, применял к ним недопустимые методы воспитания, причинявшие им физические и нравственные страдания.

О его действиях стало известно во время проверки по пропаже одного из мальчиков. Найдя ребенка, правоохранители выяснили, по какой причине он не хотел возвращаться домой. Медицинское освидетельствование подтвердило его слова.

В отношении горе-родителя возбудили уголовное дело по статье 117 УК: «Истязание». Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил подозреваемого под стражу.

Лидия Пономарева

