Россиянин попал под следствие за методы воспитания детей

26 декабря 2025, 17:02

Жителя Тамбовской области арестовали за истязание сыновей

Фото: iStock/gan chaonan

Жителя Тамбовской области арестовали по подозрению в систематическом истязании собственных сыновей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале.