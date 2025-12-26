Россиянин попал под следствие за методы воспитания детей
Жителя Тамбовской области арестовали по подозрению в систематическом истязании собственных сыновей. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по региону в телеграм-канале.
По версии следствия, 36-летний отец, осознавая, что дети не в состоянии защитить себя в силу своего возраста, применял к ним недопустимые методы воспитания, причинявшие им физические и нравственные страдания.
О его действиях стало известно во время проверки по пропаже одного из мальчиков. Найдя ребенка, правоохранители выяснили, по какой причине он не хотел возвращаться домой. Медицинское освидетельствование подтвердило его слова.
В отношении горе-родителя возбудили уголовное дело по статье 117 УК: «Истязание». Суд удовлетворил ходатайство следователя и заключил подозреваемого под стражу.
