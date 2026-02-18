Хакеры взломали популярную компанию и украли личные данные сотен тысяч человек
Хакеры атаковали сиднейскую технологическую компанию YouX и раскрыли личную информацию сотен тысяч австралийцев. В результате утечки пострадали данные о кредитах, адресах проживания, номерах телефонов и водительских удостоверениях. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.
По информации источника, преступники украли 141 гигабайт данных, включая более 600 тысяч заявок на кредиты и свыше 400 тысяч записей с личной информацией. Также злоумышленники получили сведения о 200 тысячах водительских удостоверений. Взломщики затронули сведения 797 брокерских организаций и 90 руководителей компаний, работающих в банковской сфере.
YouX подтвердила факт несанкционированного доступа к своим системам. В компании сообщили, что злоумышленники опубликовали данные, которые они получили в результате атаки. После инцидента усилили меры безопасности и начали мониторинг всех систем. Масштабы взлома все еще уточняются, но последствия для пострадавших могут оказаться серьезными.
