Хакеры взломали популярную компанию и украли личные данные сотен тысяч человек

18 февраля 2026, 15:54

Хакеры взломали сиднейскую компанию YouX и украли данные сотен тысяч человек

Фото: iStock/welcomia

Хакеры атаковали сиднейскую технологическую компанию YouX и раскрыли личную информацию сотен тысяч австралийцев. В результате утечки пострадали данные о кредитах, адресах проживания, номерах телефонов и водительских удостоверениях. Об этом сообщает австралийский телеканал 9news.