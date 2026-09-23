Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР и получении доступа к данным всех сотрудников

23 сентября 2026, 01:31

404 Media: Хакеры взломали сервисы ФБР и получили доступ к данным тысяч сотрудников

Фото: iStock/welcomia

Хакерская группировка Shiny Hunters заявила о взломе сервисов, связанных с ФБР, и получении доступа к личным данным сотрудников ведомства. Об этом сообщает 404 Media.