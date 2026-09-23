Хакеры заявили о взломе сервисов ФБР и получении доступа к данным всех сотрудников
Хакерская группировка Shiny Hunters заявила о взломе сервисов, связанных с ФБР, и получении доступа к личным данным сотрудников ведомства. Об этом сообщает 404 Media.
По утверждению хакеров, в их распоряжении оказалась информация обо всех действующих и бывших работниках ФБР и соискателях, которые рассматриваются на различные позиции в ведомстве. Портал 404 Media получил от Shiny Hunters «доказательства» — сведения о примерно пяти тысячах сотрудников: предполагаемые адреса, телефоны, даты рождения, а иногда и сведения о супругах.
Согласно материалу, подлинность этих данных удалось подтвердить как минимум частично. Некоторые номера телефонов, указанные в файле, совпали с реальными личностями, другие оказались связаны с сотрудниками Министерства юстиции США. Кроме того, хакерская группировка взломала сайт вакансий ФБР и оставила там сообщение о захвате ресурса. В результате портал для подачи заявок стал недоступен.
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