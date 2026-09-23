23 сентября 2026, 00:29

Российский медик-доброволец с позывным Шуруп вынес из опасных зон около 280 раненых

Фото: iStock/IherPhoto

Российский доброволец с позывным Шуруп эвакуировал из опасных зон почти 300 раненых бойцов. Об этом РИА Новости рассказал начальник лазарета бригады, действующей в составе «Южной» группировки войск, с позывным Сова.





По его словам, Шуруп служит в группе эвакуации Добровольческого корпуса имени Александра Невского. Несмотря на молодость — парню всего 22 года — он уже проявил себя как зрелый и грамотный медик. Официально подтверждено, что Шуруп спас примерно 280 человек. Собеседник агентства охарактеризовал его как надежного товарища, который никого не подводил и не бросал.



«Это достойный сын своего отца, это достойный представитель народа Донбасса... Невозможно оценить и передать тот вклад, который он привносит для нашей общей победы», — заключил Сова.