Российский медик-доброволец вынес из опасных зон почти 300 раненых бойцов
Российский медик-доброволец с позывным Шуруп вынес из опасных зон около 280 раненых
Российский доброволец с позывным Шуруп эвакуировал из опасных зон почти 300 раненых бойцов. Об этом РИА Новости рассказал начальник лазарета бригады, действующей в составе «Южной» группировки войск, с позывным Сова.
По его словам, Шуруп служит в группе эвакуации Добровольческого корпуса имени Александра Невского. Несмотря на молодость — парню всего 22 года — он уже проявил себя как зрелый и грамотный медик. Официально подтверждено, что Шуруп спас примерно 280 человек. Собеседник агентства охарактеризовал его как надежного товарища, который никого не подводил и не бросал.
«Это достойный сын своего отца, это достойный представитель народа Донбасса... Невозможно оценить и передать тот вклад, который он привносит для нашей общей победы», — заключил Сова.Ранее в Севастополе задержали 32-летнего гражданина России, подозреваемого в передаче сведений об объектах Черноморского флота украинским спецслужбам. Подробности читайте в материале «Радио 1».