Хаски растерзали 8-летнего школьника в Красной поляне

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Хаски растерзали ребёнка в районе курорта Красная Поляна в Сочи, когда он возвращался домой из школы. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
Отмечается, что животные напали на восьмилетнего Валю днём 26 февраля. Это произошло в селе Галицыно.
По предварительной версии, напавшие хаски принадлежат соседям семьи школьника. Собаки напали на ребёнка, когда он возвращался после уроков.
Мальчика с многочисленными ранами экстренно доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По словам врачей, ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.
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По предварительной версии, напавшие хаски принадлежат соседям семьи школьника. Собаки напали на ребёнка, когда он возвращался после уроков.
Мальчика с многочисленными ранами экстренно доставили в больницу, где подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). По словам врачей, ребёнок находится в крайне тяжёлом состоянии. Медики продолжают бороться за его жизнь.
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Анастасия Чинкова