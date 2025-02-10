В Хабаровском крае стая собак чуть не загрызла 10-летнюю девочку

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В Николаевске-на-Амуре в Хабаровском крае стая собак чуть не убила 10-летнюю девочку. Об этом пишут ТАСС со ссылкой на региональную прокуратуру.
«Предварительно установлено, что 10 февраля в районе улицы Владивостокской в городе Николаевске-на-Амуре на десятилетнюю девочку напали собаки», — пишут в агентстве.
По информации ведомства, ребенка доставили в больницу в тяжелом состоянии. По факту нападения возбуждено уголовное дело по статье «халатность». Прокуратура начала проверку местного самоуправления по отлову и содержанию бездомных животных. К тому же будет рассматриваться вопрос о взыскании средств с муниципалитета в пользу пострадавшей.
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Иван Мусатов