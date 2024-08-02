«Хезболла» ударила ракетами по Израилю

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Ливанская шиитская организация «Хезболла» выпустила десятки ракет по Израилю, передает РИА Новости.
«Ливанское движение группировка "Хезболла" запустило ракетный залп в сторону позиций ЦАХАЛ у южной границы Ливана», – сообщил заявил источник агентства.
Ракетный удар стал ответом на ликвидацию командира «Хезболлы» Фуада Шукра, ответственного за гибель мирных жителей в Мадждаль-Шамсе.
Позже движение сообщило, что Шукр действительно находился в здании, по которому был нанесен израильский авиаудар, но пока неизвестно, выжил ли он.
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