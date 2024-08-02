«Хезболла» ударила ракетами по Израилю

Следственный комитет пока не может подтвердить информацию о сотрудниках газовой службы, которые якобы приходили в жилой дом в Нижнем Тагиле, где взорвался бытовой газ. Об этом заявил в беседе с прессой заместитель руководителя СУСК по Свердловской области Алексей Невгад.