Достижения.рф

В Петербурге водитель Chery Tiggo подрался с обочечником — видео

Фото: iStock/globalmoments

На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошёл конфликт между водителем внедорожника Chery Tiggo и мужчиной за рулем «Газели», который пытался объехать пробку по обочине. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.



По информации очевидцев, водитель «китайца» перегородил дорогу, чтобы предотвратить нарушение ПДД, но участник «обочечной» гонки не оценил его стремление к справедливости. Словесная перепалка быстро переросла в драку прямо на дороге, в которой участвовал водитель «Газели».

Происходящее наблюдали другие автомобилисты. Мужчин разняли, однако кто вышел победителем, остаётся неизвестно.

Иван Мусатов

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0