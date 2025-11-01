В Петербурге водитель Chery Tiggo подрался с обочечником — видео

01 ноября 2025, 13:02

Фото: iStock/globalmoments

На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошёл конфликт между водителем внедорожника Chery Tiggo и мужчиной за рулем «Газели», который пытался объехать пробку по обочине. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.