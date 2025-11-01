В Петербурге водитель Chery Tiggo подрался с обочечником — видео
На Таллинском шоссе в Санкт-Петербурге произошёл конфликт между водителем внедорожника Chery Tiggo и мужчиной за рулем «Газели», который пытался объехать пробку по обочине. Об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации очевидцев, водитель «китайца» перегородил дорогу, чтобы предотвратить нарушение ПДД, но участник «обочечной» гонки не оценил его стремление к справедливости. Словесная перепалка быстро переросла в драку прямо на дороге, в которой участвовал водитель «Газели».
Происходящее наблюдали другие автомобилисты. Мужчин разняли, однако кто вышел победителем, остаётся неизвестно.
