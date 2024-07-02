Hindustan Times: в Индии погибли 107 человек из-за давки на празднике — видео

Фото: istockphoto/Sagittarius Pro
Порядка 107 человек погибло в результате давки на религиозном празднике в индийском штате Уттар-Прадеш. Очевидцы рассказали журналистам издания Hindustan Times, что трагедия случилась при выходе из палатки, где говорил проповедник.
Собралась толпа, потом люди стали падать друг на друга. Кроме того, жара и духота усугубили ситуацию. Подробности происшествия выясняются.
А тем временем от жары страдают и в других местах. Так, в Москве в Хорошево-Мневниках утонул мужчина, спасавшийся от аномального зноя, а подмосковные власти организовали акцию по раздаче бесплатной воды.
Помимо этого, в мексиканском штате Идальго у людей повреждены дома из-за появившейся в земле огромной трещины.
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А тем временем от жары страдают и в других местах. Так, в Москве в Хорошево-Мневниках утонул мужчина, спасавшийся от аномального зноя, а подмосковные власти организовали акцию по раздаче бесплатной воды.
Помимо этого, в мексиканском штате Идальго у людей повреждены дома из-за появившейся в земле огромной трещины.
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Никита Кротов