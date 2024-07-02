Серия поджогов в Одессе: попытка сжечь подстанцию и сгоревший автомобиль военного

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В Одессе накануне, 1 июля, зафиксировали серию поджогов. Как сообщило украинское издание «Страна.ua», неизвестные пытались устроить пожар на подстанции, а после сожгли машину военнослужащего.
По данным журналистов, около 11:30 кто-то попытался поджечь подстанцию «Пересыпская», однако пламя погасло, не успев распространиться.
Ближе к концу дня, в 23:40, неизвестный поджег машину Nissan, которая принадлежит украинскому военному. Огонь потушили через 15 минут, автомобиль получил повреждения, но пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка из Одессы случайно пристрелила десантника ВСУ во время застолья. Пьяный подросток рассматривала автомат Калашникова и случайно нажала на курок.
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«По данному факту открыто уголовное дело по статье "Диверсия"», — процитировали заявление источников в правоохранительных органах.
Ближе к концу дня, в 23:40, неизвестный поджег машину Nissan, которая принадлежит украинскому военному. Огонь потушили через 15 минут, автомобиль получил повреждения, но пострадавших нет.
Ранее сообщалось, что 17-летняя девушка из Одессы случайно пристрелила десантника ВСУ во время застолья. Пьяный подросток рассматривала автомат Калашникова и случайно нажала на курок.
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Данил Пономарев