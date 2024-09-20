В Подмосковье обнаружили нелегальную партию парфюмерии топовых брендов

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В Подмосковье обнаружили партию парфюмерии известных брендов на 200 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы.
Опломбированную фуру, которая ехала из Турции в Белоруссию транзитом через Московскую область, обнаружили в промзоне сотрудники Центральной оперативной таможни.
Организатором схемы, по данным ФТС, оказался 49-летний уроженец Сирии. По подсчётам ФТС, в результате его противоправных действий в бюджет не поступило 62 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, совершённого группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
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«Чтобы не платить таможенные платежи за ввоз товара, группа злоумышленников выгрузила 17 тыс. флаконов парфюма и заменила её упаковками жидкого мыла на складе в Лыткарине, где и была задержана», – рассказали представители службы.
Организатором схемы, по данным ФТС, оказался 49-летний уроженец Сирии. По подсчётам ФТС, в результате его противоправных действий в бюджет не поступило 62 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты таможенных платежей, совершённого группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере. Фигурантам грозит до пяти лет лишения свободы.
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Лора Луганская