Огнеборцы Подмосковья помогают коллегам из ЛНР тушить природные пожары

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по МО
Подмосковные огнеборцы помогают коллегам из Луганской Народной Республики тушить природные пожары. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
«Подмосковная аэромобильная группировка усилила пожарно-спасательные подразделения ЛНР. Коллеги плечом к плечу борются с огненной стихией и вместе выезжают для проведения аварийно-спасательных работ», – говорится в сообщении.Ранее в МЧС ЛНР сообщали, что за сутки на территории республики потушили более 70 пожаров. 17 сентября в Луганской Народной Республике ввели режим чрезвычайной ситуации, так как массовые ландшафтные пожары привели к уничтожению жилых домов. Только в Станично-Луганском районе ЛНР сгорело более 160 домов. В республике погибли четыре человека, шесть пострадали, четверо из них госпитализированы.
Как заявил глава региона Леонид Пасечник, основную часть природных пожаров удалось потушить. Ситуацию осложняет сухая и ветреная погода.
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