Хинштейн: из-за урагана во Льгове остались без света более 2150 домов
Сильный ураган прошел по городу Льгову, обесточив более 2150 частных домовладений, 26 многоквартирных домов и два водозаборных сооружения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.
Стихия также повредила кровли 20 жилых строений, два производственных здания и два автомобиля, повалив при этом 12 деревьев. На аварийную линию «112» поступило около 300 обращений от жителей.
Глава региона заверил, что держит ситуацию под личным контролем, и пообещал как можно быстрее восстановить электроснабжение и поврежденные дома. На адреса выехали представители регионального правительства, энергетики и другие специалисты для ликвидации последствий ЧП.
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