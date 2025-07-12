Хинштейн: из-за урагана во Льгове остались без света более 2150 домов

12 июля 2025, 08:15

Фото: iStock/Daria Kulkova

Сильный ураган прошел по городу Льгову, обесточив более 2150 частных домовладений, 26 многоквартирных домов и два водозаборных сооружения. Об этом сообщил врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в своем Telegram-канале.