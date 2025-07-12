В Ярославле женщина пострадала при торможении автобуса, но дело хотят закрыть

12 июля 2025, 07:56

Фото: iStock/Snezhana Kudryavtseva

В Ярославле матери пятерых детей порвали плечо после резкого торможения автобуса. Однако дело хотят закрыть, не усмотрев вины водителя. Об этом сообщает телеграм-канал «Про город Ярославль».





По словам женщины, инцидент произошел почти год назад. С тех пор она перенесла уже две операции, но рука не поднимается до сих пор. Сотрудники ГИБДД разводят руками и не видят в произошедшем вины водителя.



«В прошлом году у меня было ДТП, я упала в автобусе. Уже почти год идут разбирательства. Мне сделали уже две операции на плечевом суставе. В ГАИ хотят закрыть дело. Они не видят вины водителя», — пожаловалась пострадавшая.