Мужчина погиб в результате ДТП с грузовиком в Ленинградской области

11 июля 2025, 22:46

Фото: istockphoto/Sergey Pakulin

Мужчина скончался в результате аварии с грузовиком у поселка Мельниково в Ленинградской области. Как сообщили в региональной аварийно-спасательной службе, все произошло в Приозерском районе.





Легковушка «Ауди» влетела в грузовой «MAN» лоб в лоб. Детали произошедшего ДТП устанавливаются.





«В результате происшествия погиб водитель Ауди», — добавили спасатели.

