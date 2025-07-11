Мужчина погиб в результате ДТП с грузовиком в Ленинградской области
Мужчина скончался в результате аварии с грузовиком у поселка Мельниково в Ленинградской области. Как сообщили в региональной аварийно-спасательной службе, все произошло в Приозерском районе.
Легковушка «Ауди» влетела в грузовой «MAN» лоб в лоб. Детали произошедшего ДТП устанавливаются.
«В результате происшествия погиб водитель Ауди», — добавили спасатели.Перед этим стало известно об аварии в районе подмосковного Домодедова. Telegram-канал «Осторожно, Москва» уточнил, что столкнулись фура и автобус на трассе М-4 «Дон». Автобус отбросило к краю проезжей части, а затем он влетел в заграждение, грузовик получил повреждения кузова. Предварительно, есть несколько пострадавших.