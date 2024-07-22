Пьяный пассажир напал на охранника в аэропорту Шереметьево и сломал ему нос

Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в столичном районе Беляево. Об этом сообщает Следком, предоставив видео с места происшествия. Все произошло возле торгового центра «Капитолий». Молодой гражданин Кыргызстана на выходе из магазина пошел за незнакомкой, напав на нее со спины и ударив ножом несколько раз.