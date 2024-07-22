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Пьяный пассажир напал на охранника в аэропорту Шереметьево и сломал ему нос

22 июля 2024, 14:34
Фото: iStock/nito100

Фото: iStock/nito100

Пьяный пассажир напал на охранника в столичном аэропорту Шереметьево и сломал ему нос. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным очевидцев, инцидент произошёл в терминале В, который обслуживает внутренние рейсы. Уточняется, что пассажир, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался пройти на борт самолёта, однако его остановили охранники.

Мужчине это явно не понравилось, поэтому он набросился на одного из сотрудников охраны. У пострадавшего перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.



Спустя некоторое время буйного пассажира удалось успокоить, ​но на рейс до Иркутска он не попал.

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МВД Украины показало кадры с подозреваемым в убийстве экс-депутата ВРУ Фарион
22 июля 2024, 14:14

Фото: istockphoto/Mindaugas Dulinskas

Кадры с подозреваемым в убийстве бывшего украинского нардепа Ирины Фарион показало МВД Украины. Запись опубликовало издание РБК.
Правоохранители Львова сейчас ищут предполагаемого убийцу. Уточняется, что он худощавый, в возрасте примерно 20 лет, ростом 170-180 сантиметров. При нападении разыскиваемый был в панаме и очках, закрывших верхнюю часть лица.

На парне во время покушения были черная кофта с длинными рукавами, а также красная футболка с белыми полосами на рукавах, с белой надписью латиницей на лицевой части и спортивные штаны.

Покушение на Фарион случилось во Львове вечером, 19 июля. Нардеп была против русского языка в республике.

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Семья бойца СВО судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном
22 июля 2024, 13:53

Фото: istockphoto/Vladimir Cetinski

Семья бойца спецоперации судится с его бывшей женой за право встречаться с сыном. Как сообщает Telegram-канал Don Mash, экс-супруга военного не дает ребенку видеться с отцом из-за беспилотников, которые летают над Ростовской областью.
Пара развелась практически четыре года назад, и сын живет с мамой. Отец служит на фронте в бригаде мотострелков. Со слов свекрови, он редко бывает дома, но хочет увидеть сына, однако невестка увезла его в столицу и вечно оправдывается, чтобы ребенок не виделся с родственниками.

Бывшая военнослужащего, говорит, что не возражает против встреч отца с сыном, если заранее ее об этом предупреждать. Ребенок тоже скучает без папы. Когда бабушка навещает внука в Москве, она отправляет бойцу видео. Тот переживает, поскольку не знает, увидит ли сына еще раз. Экс-супруга не разрешает привозить мальчика в Каменск, потому что обстановка напряженная.

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#новости
#сво
#военные
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В Перми бизнесмен пытался дать взятку ФНС салатом, где было полмиллиона рублей
Shot: В Перми бизнесмен спрятал взятку налоговой в листьях салата
22 июля 2024, 13:20

Фото: iStock/RazoomGames

Предприниматель Юрий Никитин из Перми пытался дать взятку инспектору ФНС салатом, где было спрятано 500 000 рублей. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что бизнесмен занимается перевозками. Взятку инспектору налоговой службы он хотел дать за отмену контрольных проверок бизнеса.

Мужчина придумал оригинальный способ. Предприниматель спрятал полмиллиона рублей в листьях салата. Букет он отдал своему бухгалтеру. С этими деньгами женщину взяли полицейские.

Ранее сообщалось, что в Махачкале задержали начальник полиции порта по подозрению в получении взятки. Кузбек Мурзаев подозревается в получении взятки в размере 13 миллионов рублей. Кроме того, во время обыска в его кабинете было обнаружено 4,4 грамма гашиша.

Следствие арестовало новые активы сбежавших миллиардеров из МВД. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#бизнесмен
#следствие
#полицейские
#мужчина
#активы
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Женщина пыталась провезти в Россию радиоактивный песок из Индии
Москвичку задержали в аэропорту Внуково с радиоактивным песком из Индии
22 июля 2024, 12:47

Фото: istockphoto/simonmayer

Женщину с радиоактивным песком из Индии задержали в аэропорту «Внуково». Об этом сообщили в пресс-службе Федеральной таможенной службы России. Уточняется, что речь идет о вулканическом песке, чей уровень радиации в 11 раз выше нормы. Известно, что задержанная хотела изготавливать из него косметику.
«Внуковские таможенники обнаружили вулканический песок у пассажирки, прибывшей из Индии транзитом через ОАЭ. Его уровень излучения в 11 раз превышал естественный радиационный фон», — сообщили в ФТС.

Москвичку задержали в «зеленом» коридоре. Позже выяснилось, что в провозимом песке присутствует радионуклид.

По словам женщины, она собрала песок на берегу Индийского океана, не знав, что вещество опасно для здоровья. Запрещенный к провозу Роспотребнадзором товар изъяли.

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#таможня
#новости
#роспотребнадзор
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Фальшивые распоряжения: россиян предупредили о новом приеме мошенников
22 июля 2024, 12:37

Фото: iStock/JuYochi

Мошенники начали использовать новый приём: теперь они присылают работодателям фальшивые распоряжения о проверке соблюдения трудового законодательства, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.
«Лжеинспекторы некой трудовой комиссии направляют в адрес работодателя распоряжение «начальника центра» о проведении проверки в связи с якобы поступившими сигналами по статье 5.27.1 КоАП РФ — «Нарушение государственных нормативных требований охраны труда, содержащихся в федеральных законах и иных нормативных правовых актах Российской Федерации», — говорится в сообщении.
В министерстве подчеркнули, что такие распоряжения о проведении поверок «инспекторами трудовой комиссии» не имеют никакого отношения к деятельности Роструда и региональных госинспекций труда. Это мошеннические действия.

Подмосковные компании могут проверить подлинность такого рода распоряжений в Государственной инспекции труда в Московской области по телефону: 7-495- 343-99-51.

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Сгорела заживо после свадьбы: подробности пожара в «Доме ужасов» в Махачкале
SHOT: девушка сгорела заживо после свадьбы в «Доме ужасов» в Махачкале
22 июля 2024, 12:28

Фото: istockphoto/Semen Salivanchuk

Студентка сгорела заживо в квест-руме «Дом ужасов» в Махачкале. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT. Известно, что возгорание произошло, после зажигания сотрудником специальной перчатки, которую после он отбросил в сторону. Там, куда попала перчатка, были керосин и бензопилы.
Погибшая 19-летняя Асият за пять дней до трагедии вышла замуж. Перед участием в хоррор-квесте со своим супругом Саидом она выкладывала в соцсети кадры со свадьбы, состоявшейся 16 июля.

Асият является дочкой главврача детской стоматологической поликлиники в Дагестане. Ее муж сейчас находится в ожоговой реанимации.

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#новости
#смерть
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В Армавире задержали следователя, скрывавшего убийцу участника СВО
22 июля 2024, 12:16

Фото: istockphoto / BrianAJackson

В Армавире задержали следователя, который помогал предполагаемому убийце участника СВО.
«Речь идёт о 27-летнем лейтенанте юстиции Самвеле Мирижанове. На него завели уголовное дело по статьям о злоупотреблении должностными полномочиями и укрывательстве. Мирижанову грозит до четырёх лет лишения свободы», — сообщили в Mash.

Ночью 14 июля в Армавире был убит 33-летний участник СВО Олег Рябчиков. Инцидент произошёл возле местного кафе. Мужчины поссорились, и в ход пошли ножи. Преступник скрылся с места преступления.

Им оказался 29-летний Альберт Пилосян. Его задержали только 19 июля. Следователи выяснили, что всё это время Пилосяну помогал скрываться следователь местного МВД, его земляк. Именно этого следователя и задержали 20 июля.

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#кафе
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#сво
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Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в Москве — видео
СК РФ: Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в Беляево
22 июля 2024, 12:08

Фото: istockphoto / BrianAJackson

Мигрант из Киргизии ударил девушку ножом средь бела дня в столичном районе Беляево. Об этом сообщает Следком, предоставив видео с места происшествия. Все произошло возле торгового центра «Капитолий». Молодой гражданин Кыргызстана на выходе из магазина пошел за незнакомкой, напав на нее со спины и ударив ножом несколько раз.
Затем злоумышленник решил ретироваться. Похоже, что его спугнули очевидцы. Добивать несчастную он не стал, ее отправили в больницу. Позже мигранта взяли полицейские. Он объяснил свои действия «внезапно возникшей личной неприязнью». Открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Ранее сообщалось, что мужчину держали в темноте четыре дня для его увольнения по собственному желанию.

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Гладков: при атаке дрона со стороны ВСУ погиб тракторист, его жена ранена
22 июля 2024, 11:29

Фото: istockphoto/Yury Karamanenko

При атаке дрона со стороны боевиков ВСУ погиб тракторист, его жена получила ранение. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Мужчина от полученных ранений скончался на месте. Роман Александрович работал трактористом при администрации сельского поселения», — говорится в публикации.

Глава региона добавил, что супруга погибшего находится в больнице с осколочным ранением. Перед этим она сама обратилась к медикам амбулаторно. Трагедия произошла в Устинке.

Ранее Гладков информировал, что в Устинке дрон-камикадзе ударил по движущейся легковушке, в результате чего водитель пострадал.

Украинские неонацисты практически постоянно атакуют российские приграничные территории. Кроме того, они используют гражданских в качестве живого щита.

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