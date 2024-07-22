Пьяный пассажир напал на охранника в аэропорту Шереметьево и сломал ему нос

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Пьяный пассажир напал на охранника в столичном аэропорту Шереметьево и сломал ему нос. Об этом пишет Telegram-канал SHOT.
По данным очевидцев, инцидент произошёл в терминале В, который обслуживает внутренние рейсы. Уточняется, что пассажир, находившийся в состоянии сильного алкогольного опьянения, попытался пройти на борт самолёта, однако его остановили охранники.
Мужчине это явно не понравилось, поэтому он набросился на одного из сотрудников охраны. У пострадавшего перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.
Спустя некоторое время буйного пассажира удалось успокоить, но на рейс до Иркутска он не попал.
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Мужчине это явно не понравилось, поэтому он набросился на одного из сотрудников охраны. У пострадавшего перелом носа и закрытая черепно-мозговая травма.
Спустя некоторое время буйного пассажира удалось успокоить, но на рейс до Иркутска он не попал.
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Екатерина Коршунова