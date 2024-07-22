Российскую пенсионерку заперли в поликлинике на все выходные

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В Амурской области нашли пенсионерку, которая пропала несколько дней назад. Об этом информирует портал Amur.Life.
Уточняется, что 76-летняя жительница села Игнатьево исчезла 20 июля. Волонтеры совместно с правоохранителями и родными просмотрели 15 километров обочин и все дворы. В поисково-спасательном отряде «Амур» сообщили, что пенсионерку закрыли в поликлинике.
Все это время пожилая женщина находилась в поликлинике с субботы до утра понедельника. Здание медучреждения открыли и обнаружили там гуляющую пенсионерку. Примечательно, что у нее с собой не было телефона. По факту произошедшего проводится проверка.
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