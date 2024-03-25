Reuters: Двое из совершивших теракт в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта

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Двое террористов из четырех задержанных прибыли в Москву 2 марта на одном самолете. Об этом сообщает издательство Reuters.
Мужчины, являющиеся гражданами Таджикистана, приезжали в Турцию ненадолго, чтобы обновить разрешение на пребывание в России. По данным следствия, именно эти двое участников террористической атаки на концертный зал были замечены в нем 8 марта, когда в «Крокус Сити Холле» выступал певец Григорий Лепс, а также с 9 по 11 марта, когда там был концерт исполнителя SHAMAN.
В те дни соучастники будущего преступления наводили справки о том, как охраняется территория кинозала и где располагаются эвакуационные выходы.
Четверо задержанных по делу об организации теракта в «Крокус Сити Холле» заключены под стражу до 22 мая 2024 года. В понедельник, 25 марта в зал суда в Москве были доставлены еще трое мужчин по подозрению в пособничестве террористам. Один из подозреваемых, Аминчон Исломов, заявил о своей невиновности.
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Мария Федоровцева