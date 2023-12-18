В Питере вандалы залили пеной двери в квартиры военкоров Стешина и Сапонькова

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В Санкт-Петербурге неизвестны залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, об этом сообщает «КП» со ссылкой на свой источник.
По словам собеседника издания, происшествие случилось 17 декабря.
Квартиры Стешина и Сапонькова находятся в Приморском и Красносельском районах. При этом, предварительно, Стешин уже давно не проживают по адресу, который попал в руки к вандалам.
Как написал сам военный корреспондент в своем Telegram-канале, адрес, на который было совершено нападение, указан в его старом паспорте. Вероятно, вандалы получили информацию из слитых источников.
В настоящий момент расследованием инцидента и установлением личностей правонарушителей занимается полиция.
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Квартиры Стешина и Сапонькова находятся в Приморском и Красносельском районах. При этом, предварительно, Стешин уже давно не проживают по адресу, который попал в руки к вандалам.
В настоящий момент расследованием инцидента и установлением личностей правонарушителей занимается полиция.
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Евгения Парфентьева