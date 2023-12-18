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В Питере вандалы залили пеной двери в квартиры военкоров Стешина и Сапонькова

18 декабря 2023, 13:54
Фото: iStock/Elena Perova

Фото: iStock/Elena Perova

В Санкт-Петербурге неизвестны залили пеной двери в квартиры военных корреспондентов Дмитрия Стешина и Романа Сапонькова, об этом сообщает «КП» со ссылкой на свой источник.
По словам собеседника издания, происшествие случилось 17 декабря.

Квартиры Стешина и Сапонькова находятся в Приморском и Красносельском районах. При этом, предварительно, Стешин уже давно не проживают по адресу, который попал в руки к вандалам.


Как написал сам военный корреспондент в своем Telegram-канале, адрес, на который было совершено нападение, указан в его старом паспорте. Вероятно, вандалы получили информацию из слитых источников.

В настоящий момент расследованием инцидента и установлением личностей правонарушителей занимается полиция.

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#полиция
#происшествие
#нападение
#квартиры
#санкт-петербург
#военкор
#вандализм
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Секс-вечеринка «Свингеров» в Краснодаре обернулась смертью женщины
18 декабря 2023, 14:10

Фото: istock / KatarzynaBialasiewicz

В ходе свингерпати в Краснодаре скончалась женщина. Об этом сообщает телеграм-канал Kub Mash.
Две пары любителей сексуальных экспериментов находились в квартире, где распивали алкоголь и употребляли запрещенные вещества. В какой-то момент 41-летняя женщина разозлилась очередной сменой партнера и вышла из квартиры.

По информации портала, тело женщины нашли на первом этаже многоэтажного дома. По предварительным данным, она споткнулась и скатилась по лестнице с 11-го этажа. Правоохранители устанавливают подробности произошедшего.  
 
Основной версией полицейских является несчастный случай, так как из ее сексуальных партнеров, с кем женщина могла вступить в конфликт, из квартиры в момент ее гибели не выходил.

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#секс
#алкоголь
#конфликт
#женщина
#смерть
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Младенца, завёрнутого в плед, нашли на лестнице дома в Воронежской области
18 декабря 2023, 14:02

Фото: iStock/AnnaZhuk

В Воронежской области на подвальной лестнице жилого дома нашли новорождённую девочку, завёрнутую в плед. Об этом сообщает управление Следственного комитета по региону.
Отмечается, что девочка была найдена в городе Остогожск. В полицию информация поступила в 7:20 по мск 16 декабря от медицинских работников. Ребёнок был одет по возрасту и сезону, завёрнут в пелёнку и плед правильным способом, который не ограничивает дыхание. Новорождённую девочку экстренно госпитализировали. 

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье об оставлении в опасности новорождённого ребёнка. 

В настоящее время сотрудники СК вместе с полицейскими устанавливают мать девочки. Для этого изучаются записи с камер видеонаблюдения, отрабатываются жилые дома этого микрорайона, изучаются семьи, состоящие на профилактическом учёте, а также проверяются женщины, которые вставали на учёт по беременности в женской консультации. 

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#воронеж
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#ск рф
#полиция
#уголовное
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Четырехмесячного мальчика затянуло в торнадо
WSMV: в США торнадо затянул в воронку четырехмесячного малыша
18 декабря 2023, 13:58

Фото: istock / Francis Lavigne-Theriault

В Соединенных Штатах четырехмесячного ребенка затянуло в мощную воронку торнадо. Об этом информирует WSMV.

Торнадо обрушился на переносной дом в городе Кларксвилл, штат Теннесси, где проживала пара с двумя детьми. Как рассказала 22-летняя Сидни Мур, она сидела в спальне с годовалым малышом, когда услышала шум. Она подбежала к ребенку и закрыла его собой. 

«Буквально в тот момент, когда я прыгнула на него, рухнули стены дома», — поделилась воспоминаниями женщина.
Партнер девушки в то время находился с их четырехмесячным сыном в гостинной. Атмосферный вихрь сорвал крышу дома, и подхватил  люльку, в которой лежал малыш. Отец бросился спасать сына и тоже попал в ворону. 

«Он все время держался за люльку, и, по его словам, их закружило, а потом выбросило», — рассказала Мур. 
Мужчина оказался на земле и понял, что потерял из виду ребенка. К частью, семья осталась жива и отделалась порезами и ушибами. Малыша нашли на поваленном дереве под проливным дождем. Сейчас семье помогают неравнодушные, ведь у них не осталось жилья. 

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#семья
#дом
#женщина
#мужчина
#дома
#природа
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В Башкирии в столкновении школьного автобуса с грузовиком пострадали шесть детей
18 декабря 2023, 13:58

Фото: istockphoto/conejota

В Башкирии школьный автобус с детьми столкнулся с грузовым автомобилем. В результате дорожно-транспортного происшествия травмы получили шестеро детей и водитель автобуса.
Авария произошла на Алексеевском шоссе неподалёку от Уфы. Ученики школы № 4 направлялись на автобусе на экскурсию в Алексеевку, передает телеграм-канал Readovka. Известно, что всего в автобусе находились 33 человека, в том числе 26 детей. Семь человек пострадали в результате столкновения с грузовиком «Шакман» — водитель и шестеро детей. Все они госпитализированы в медицинское учреждение.

В настоящее время на месте работают сотрудники экстренных служб и правоохранители, выясняя все подробности и обстоятельства случившегося. Остальных детей на другом автобусе отправили домой.

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#ученики
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В Петербурге дворник погиб из-за упавших на голову с крыши сосулек
В Петербурге погиб дворник из-за падения на него с крыши дома сосулек и снега
18 декабря 2023, 13:47

Фото: istock / Akintevs

В Калининском районе Петербурга из-за обрушения сосулек и снега скончался дворник. Об этом сообщают РИА Новости, ссылаясь на источник в городских экстренных службах.

«Тело дворника было обнаружено сегодня по адресу проспект Мечникова, дом 10. Предварительно, его прибило снежными массами и сосульками, упавшими с крыши», — заявил собеседник агентства.
Как рассказала очевидец, по пути на работу он зашел в магазин, но заметил лежащего в сугробе мужчину. Ему показалось что мужчина не подает признаков жизни, он сразу вызвал скорую помощь.  Прибывшие на место происшествия медики зафиксировали у мужчины травму головы.

В обстоятельствах случившегося будут разбираться полицейские. 

Ранее сообщалось, что в Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика». Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#дом
#дворник
#полицейские
#медики
#происшествия
#смерть
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Бойцам спецоперации отказали в заселении в российский отель
Бойцам СВО отказали в заселении в отеле Ростовской области
18 декабря 2023, 13:45

Фото: iStock/zim286

В городе Миллерово Ростовской области хозяйка отказалась заселять в отель военнослужащих, которые ехали в зону спецоперации после отпуска. Об этом сообщает Telegram-канале Don Mash.
По словам организатора перевозок, отель был заранее забронирован, однако по прибытии трех военных им отказали в заселении. Им пришлось срочно искать новое место для ночевки.

Сама же хозяйка отеля заявила, что не заселяет военнослужащих, так как они часто шумят, курят в номерах и пугают других посетителей. Она добавила, что всегда отменяет бронь, если узнает, что ее оформили военные.

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#военные
#отель
#уголовное сво
#послание
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ФСИН займётся поиском Алексея Навального
Владимирский облсуд направит запрос в ФСИН для поиска Навального
18 декабря 2023, 13:44

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Владимирский областной суд снова отложил рассмотрение апелляционных жалоб на решения районного суда по искам Алексея Навального* к исправительной колонии №6. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.
Напомним, что Навальный* находился в исправительной колонии строгого режима во Владимирской области. После этого в августе текущего года Мосгорсуд назначил ему 19 лет колонии общего режима. В прошлую пятницу Владимирский облсуд отложил рассмотрение аппеляционных жалоб по трём искам, поскольку не удалось обеспечить участие Навального* в видеоконференцсвязи. 

Теперь через ФСИН будет устанавливаться местонахождение Навального*. 

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*внесён в список террористов и экстремистов
#фсин
#навальный
#суд
#поиски
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В Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением таблетками «Лирика»
В Москве семиклассницу госпитализировали с отравлением психотропными таблетками
18 декабря 2023, 13:34

Фото: iStock/DarthArt

В Москве 13-летнюю школьницу экстренно госпитализировали в отделение токсикологии с отравлением психотропными таблетками «Лирика», которыми ее угостил 18-летний друг. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.
Согласно сообщению, девочка живет с бабушкой в столичном районе Марьино. Отец ее умер, а мать проживает отдельно. К ней в гости вечером пришла подружка-ровесница и 18-летний парень. Она пожаловалась им, что имеет проблемы со сном, тогда молодой человек дал ей две таблетки «Лирика».

Когда гости ушли, ученица седьмого класса выпила таблетки и легла спать. Утром бабушка проснулась от странных звуков. Зайдя в комнату к внучке, она обнаружила, что та корчится в конвульсиях на кровати. Пожилая женщина незамедлительно вызвала скорую помощь. Ребенка отвезли в больницу, где врачи диагностировали у нее медикаментозное отравление психотропами. 

По данному факту полиция проводит проверку. Также ведутся поиски молодого человека, который дал таблетки девочке. Уточняется, что отец ее умер, а мать проживает отдельно.

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Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать

Мужчина до сотрясения мозга избил приехавшего к нему работника скорой
#полиция
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#отравление
#помощь
#женщина
#поиски
#мать
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Житель Бурятии заживо сжег троих человек, включая свою мать
18 декабря 2023, 13:18

Фото: istock / Kara Capaldo

В Бурятии 30-летний местный житель сжег трех человек, включая свою мать. Об этом информирует mk.ru, ссылаясь на пресс-службу регионального СУ СКР.

По информации источника, убийства мужчина  совершил в разное время. Первую расправу он совершил в феврале 2020 года. Тогда он распивал алкоголь с одним из работников животноводческой стоянки.  Между ними возник конфликт, в ходе которой обвиняемый ударил противника табуретом по голове. Тогда он поджег дом, в котором его жертва находилась без сознания, и скрылся с места преступления.

В феврале 2023 года мужчина пришел на животноводческую стоянку, где работали его мать и ее сожитель. После употребления спиртного решил убить мать и ее избранника. Он разлил бензин у входа в дом и поджег его. Они сгорели заживо. 

Удалось собрать достаточную доказательственную базу. Уголовное дело было передано в суд.

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#суд
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#алкоголь
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#бензин
#дом
#уголовное дело
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