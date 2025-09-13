Достижения.рф

Хинштейн раскрыл личности погибших при взрыве на железной дороге в Орловской области

Хинштейн: два сотрудника Росгвардии погибли при взрыве на ж/д в Орловской области
Фото: iStock/Perytskyy

Двумя людьми, погибшими от детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области, оказались сотрудники Росгвардии. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор граничащей с регионом Курской области Александр Хинштейн.



Он отметил, что два сотрудника ведомства скончались от полученных травм на месте, а ещё одного госпитализировали. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.

Курская область отправила в Орловскую дополнительные силы Росгвардии и пять бригад Федерального центра медицины катастроф.

В результате инцидента возникла задержка в движении поездов. Сейчас отправки ждут 10 пассажирских составов.

По данным предварительного расследования, взрыв произошел во время обезвреживания одного из обнаруженных боеприпасов, заложенных на железнодорожном полотне. Уточняется, что проверку путей проводили в связи с полученной ранее информацией об угрозе диверсии.

