Хинштейн раскрыл личности погибших при взрыве на железной дороге в Орловской области
Двумя людьми, погибшими от детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области, оказались сотрудники Росгвардии. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор граничащей с регионом Курской области Александр Хинштейн.
Он отметил, что два сотрудника ведомства скончались от полученных травм на месте, а ещё одного госпитализировали. Сейчас он находится в тяжёлом состоянии.
Курская область отправила в Орловскую дополнительные силы Росгвардии и пять бригад Федерального центра медицины катастроф.
В результате инцидента возникла задержка в движении поездов. Сейчас отправки ждут 10 пассажирских составов.
По данным предварительного расследования, взрыв произошел во время обезвреживания одного из обнаруженных боеприпасов, заложенных на железнодорожном полотне. Уточняется, что проверку путей проводили в связи с полученной ранее информацией об угрозе диверсии.
