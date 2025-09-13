Хинштейн раскрыл личности погибших при взрыве на железной дороге в Орловской области

13 сентября 2025, 21:51

Хинштейн: два сотрудника Росгвардии погибли при взрыве на ж/д в Орловской области

Фото: iStock/Perytskyy

Двумя людьми, погибшими от детонации взрывного устройства на железной дороге в Орловской области, оказались сотрудники Росгвардии. Об этом в своём Telegram-канале написал губернатор граничащей с регионом Курской области Александр Хинштейн.