БПЛА ВСУ атаковали промпредприятие в российском регионе
Промпредприятие в Пермском крае атаковали БПЛА ВСУ, никто не пострадал
Прилет БПЛА ВСУ произошел в Пермском крае. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонин.
По данным чиновника, атаку противник совершил на промышленное предприятие. Жертв и пострадавших нет. Работа продолжается в штатном режиме, на месте работают оперативные службы, угрозы безопасности населения нет.
Глава региона попросил жителей не публиковать фото и видео с БПЛА.
Ранее сообщалось, что беспилотники ВСУ ударили по нефтяному предприятию в Башкирии. Глава республики Радий Хабиров уточнял, что атаке подверглось предприятие «Башнефть».
Боевики ВСУ регулярно атакуют гражданские объекты России.
