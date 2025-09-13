Офицер ВС РФ семь месяцев сливал ВСУ координаты российских подразделений
Бывший офицер ВС РФ Лев Ступников в течение семи месяцев передавал ВСУ координаты российских подразделений, по которым затем наносились удары. Об этом сообщает телеканал RT.
Ступников родился в 1999 году в Караганде (Казахстан). В начале 2000-х его семья переехала в Омск и получила российское гражданство. После окончания школы он поступил в Военную академию связи имени Будённого в Санкт‑Петербурге. Служил он в 36-й мотострелковой дивизии, участвующей в СВО.
«Сотрудничество» Ступникова с украинской стороной продолжалось с ноября 2023 по август 2024 года, после чего военный вместе с семьёй сбежал на Украину. Его действия могли привести к значительным потерям среди российских военнослужащих в указанный период. По меньшей мере 200 бойцов ВС РФ были фактически убиты перебежчиком.
Читайте также: