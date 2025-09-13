На ж/д путях в Орловской области взорвался неизвестный предмет, есть погибшие
В Орловской области при проверке железнодорожных путей взорвалось самодельное устройство. В результате инцидента погибли два человека, ещё один получил ранения.
Губернатор региона Андрей Клычков сообщил о произошедшем в своём Telegram-канале. Он уточнил, что трагедия произошла при обследовании одного из участков железной дороги. Там специалисты обнаружили подозрительные предметы, один из которых сдетонировал, приведя к гибели людей.
Из‑за инцидента задерживается движение пяти поездов, сообщили РИА Новости в местных правоохранительных органах.
О состоянии пострадавшего не сообщается.
Расследование произошедшего продолжается.
