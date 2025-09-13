Достижения.рф

На ж/д путях в Орловской области взорвался неизвестный предмет, есть погибшие

Губернатор Клычков: на ж/д в Орловской области взорвалось СВУ, погибли 2 человека
Фото: iStock/Sergei Ramiltsev

В Орловской области при проверке железнодорожных путей взорвалось самодельное устройство. В результате инцидента погибли два человека, ещё один получил ранения.



Губернатор региона Андрей Клычков сообщил о произошедшем в своём Telegram-канале. Он уточнил, что трагедия произошла при обследовании одного из участков железной дороги. Там специалисты обнаружили подозрительные предметы, один из которых сдетонировал, приведя к гибели людей.

Из‑за инцидента задерживается движение пяти поездов, сообщили РИА Новости в местных правоохранительных органах.

О состоянии пострадавшего не сообщается.

Расследование произошедшего продолжается.

Анастасия Чинкова

