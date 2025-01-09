Хинштейн сообщил о пожаре на птицефабрике в Курской области

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В Курской области горят корпуса птицефабрики АО «Куриное царство». Об этом сообщал врио главы региона Александр Хинштейн в своём Telegram-канале.
Отмечается, что птицефабрика располагается в Горшеченском районе области. В настоящее время известно об одном пострадавшем. Им оказался 40-летний сотрудник предприятия, который получил ожоги рук. Его экстренно госпитализировали в областную клиническую больницу.
Врио губернатора обметил, что пожарные успешно справляются с огнём. Они оперативно эвакуировали сотрудников и уже предотвратили возгорания большей части зданий предприятия.
По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправной электропроводки. Версия о причастности к возгоранию беспилотника ВСУ пока не подтверждается.
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Врио губернатора обметил, что пожарные успешно справляются с огнём. Они оперативно эвакуировали сотрудников и уже предотвратили возгорания большей части зданий предприятия.
По предварительной версии, причиной пожара могла стать неисправной электропроводки. Версия о причастности к возгоранию беспилотника ВСУ пока не подтверждается.
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Анастасия Чинкова