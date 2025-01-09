В подмосковном Солнечногорске мигрант поджёг дом с тремя людьми внутри

Фото: istockphoto/Kara Capaldo
В городе Солнечногорск Московской области 38-летний мигрант поджёг жилой дом. В это время внутри находились три человека.
Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на собственный источник. Известно, что таким образом иностранец собирался расправиться с двумя своими знакомыми. Третий человек оказался на месте происшествия случайно. Злоумышленник взял канистру бензина, облил дом в районе входной двери и крыльца, а затем поджёг.
По словам собеседника издания, 42-летняя женщина не сумела выбраться из горящего дома и погибла на месте происшествия. Двое других людей смогли эвакуироваться.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Фигурант уже задержан, его допрашивают. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшедшего.
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По словам собеседника издания, 42-летняя женщина не сумела выбраться из горящего дома и погибла на месте происшествия. Двое других людей смогли эвакуироваться.
Возбуждено уголовное дело по факту убийства и покушения на убийство. Фигурант уже задержан, его допрашивают. Правоохранители выясняют все обстоятельства и подробности происшедшего.
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Александр Бойцов