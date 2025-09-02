Хинштейн: в Курской области двое мужчин подорвались на минном поле и погибли
Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Александр Хинштейн рассказал о гибели двух людей, которые подорвались на минном поле вблизи села Поповка Рыльского района. Об этом глава региона написал в своем telegram-канале.
Трагедия случилась накануне. Погибшими оказались мужчины 38-ми и 28-ми лет. Они подорвались на минном поле, тем самым получив травмы, не совместимые с жизнью.
«Вчера вблизи села Поповка Рыльского района на минном поле подорвались два мирных жителя. Это мужчина 38-ми и 28-ми лет», — пишет губернатор.
Хинштейн выразил соболезнования близким и призвал жителей региона быть бдительными, так как в приграничных районах Курской области еще много неразорвавшихся боеприпасов.