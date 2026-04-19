Хирург клиники устроил фотосессию ануса москвичке под наркозом без её ведома

19 апреля 2026, 14:37

Москвичка обвинила врача «Медси» в фотосъёмке половых органов во время операции

Фото: Istock/Marc Elias

Пациентка частной московской клиники обвиняет хирурга в том, что он сфотографировал её половые органы во время операции по удалению геморроя. Как сообщает Telegram-канал Mash, женщина требует три миллиона рублей за интимную съёмку под наркозом без согласия.





37-летняя Елена обратилась в «Медси» в конце 2025 года с жалобами на боль и кровотечения. После обследований врачи заподозрили паховую грыжу, но на операционном столе выяснили: у пациентки геморрой.



Хирург удалил его за 750 тысяч рублей. Позже на приёме Елена увидела на телефоне врача фото своего ануса. Врач ответил, что снимки он сделал для работы. Через суд женщина требует удалить фотографии и получить извинения.



Кроме того, пациентка требует выплатить ей 1,5 млн за моральный вред, 750 тысяч за операцию и около 400 тысяч за дополнительные траты. Елена боится, что её гениталии узнают по родинкам и начнут шантажировать. В «Медси» комментировать ситуацию отказались.