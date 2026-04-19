В Финляндии полностью сгорел необитаемый остров
В финской Лапландии огонь полностью уничтожил необитаемый остров. Об этом сообщает портал Yle.
Речь идёт об острове Ликасаари на реке Торнионйоки. Изолированный участок суши покрывала трава. Пожар вызвал сильное задымление в округе.
По информации спасателей, Ликасаари располагается у посёлка Карунки. К утру 19 апреля пламя охватило практически всю его территорию. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением.
Специалисты следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова на реке Торнионйоки или на материк. В настоящее время пожар полностью прекратился. Причину возгорания ещё не установили. Пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.
Ранее в Челябинской области пастух устроил серьёзный пожар, пытаясь сжечь клещей.
