В Финляндии полностью сгорел необитаемый остров

В финской Лапландии огонь полностью уничтожил необитаемый остров. Об этом сообщает портал Yle.



Речь идёт об острове Ликасаари на реке Торнионйоки. Изолированный участок суши покрывала трава. Пожар вызвал сильное задымление в округе.

По информации спасателей, Ликасаари располагается у посёлка Карунки. К утру 19 апреля пламя охватило практически всю его территорию. Служба спасения не пыталась тушить пожар, а позволила ему догореть под наблюдением.

Специалисты следили за тем, чтобы огонь не перекинулся на другие острова на реке Торнионйоки или на материк. В настоящее время пожар полностью прекратился. Причину возгорания ещё не установили. Пострадавших и угрозы населённым пунктам нет.

Ранее в Челябинской области пастух устроил серьёзный пожар, пытаясь сжечь клещей.

Ольга Щелокова

