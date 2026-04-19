Пьяный россиянин избил женщину в пункте выдачи заказов
В Уфе суд заключил под стражу мужчину, который обвиняется в нападении на женщину в ПВЗ. Об этом информирует Объединённая пресс-служба судов Башкирии.
Происшествие случилось в пункте выдачи маркетплейса. Сообщается, что пьяный уфимец начал громко ругаться матом в адрес сотрудницы ПВЗ. Одна из посетительниц сделала ему замечание.
В ответ агрессор набросился на неё и несколько раз ударил кулаком. Пострадавшая потребовала помощи медиков, врачи госпитализировали её. Правоохранители возбудили уголовное дело о хулиганстве. Суд отправил обвиняемого под стражу до 11 июня 2026 года.
Ранее сообщалось о происшествии в Новой Москве, где мужчина поджёг вещи в ПВЗ и покончил с собой.
