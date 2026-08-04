Хирург ошибся при соединении желудка и кишечника и потерял работу
В Великобритании вынесли дисциплинарное решение в отношении хирурга Яссера Адли Абдель Рахмана, которого навсегда отстранили от медицинской деятельности. Об этом стало известно 4 августа.
Как сообщает Mirror, поводом для столь строгого вердикта стала грубейшая ошибка, допущенная во время операции на кишечнике молодого пациента. Инцидент произошел в одном из медучреждений страны, где специалист, работавший по контракту с NHS, неправильно соединил внутренние органы.
Из-за этой ошибки образовался «замкнутый цикл»: содержимое кишечника стало поступать обратно в желудок. Эксперты медицинского трибунала позднее охарактеризовали это состояние как «несовместимое с жизнью». После неудачного вмешательства пациент испытывал сильнейшие боли. Спасти его удалось лишь благодаря экстренной повторной операции, проведенной другим хирургом, который исправил последствия действий коллеги.
В ходе слушаний выяснилось, что Рахман не признавал своей вины: он игнорировал жалобы больного и тревожные сигналы от коллег по команде. Приглашенный эксперт заявил, что примененная врачом методика «неизвестна науке», а саму допущенную погрешность признал «худшей из возможных». Отмечается, что ранее, в 2021 году, деятельность доктора уже ограничивали, однако он нарушил запрет и устроился на работу в ирландскую клинику, предоставив подложные документы.
Сам Яссер Адли Абдель Рахман, который получил образование в Египте, на заседание трибунала не явился. В своих письменных комментариях он отверг обвинения, назвав происходящее «охотой на ведьм» и заявив, что его сделали козлом отпущения.
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