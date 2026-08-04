Хирург ошибся при соединении желудка и кишечника и потерял работу

04 августа 2026, 23:10

Хирурга в Британии уволили после неправильного соединения желудка и кишечника

Фото: istockphoto/Gumpanat

В Великобритании вынесли дисциплинарное решение в отношении хирурга Яссера Адли Абдель Рахмана, которого навсегда отстранили от медицинской деятельности. Об этом стало известно 4 августа.