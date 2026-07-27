Хирург назвал деликатную проблему, с которой приходят родители мальчиков

27 июля 2026, 17:13

Хирург Никитский: родители подростков обращаются с проблемой детской эрекции

Фото: istockphoto/Volha Rahalskaya

Детская эрекция — одна из самых частых и деликатных причин обращения родителей мальчиков к урологам. Однако, как пояснил детский хирург и уролог-андролог Михаил Никитский, в подавляющем большинстве случаев это явление является вариантом физиологической нормы и не требует вмешательства.





Специалист подчеркивает, что эрекция у детей не связана с сексуальным контекстом, пишет RuNews24.ru. Она возникает как рефлекторная реакция нервной системы и усиление кровоснабжения органов малого таза. Спровоцировать ее могут смена подгузника, купание, переполненный мочевой пузырь или даже отсутствие видимых внешних причин.



Регулярные спонтанные или утренние эрекции у мальчиков сами по себе не являются патологией. Это маркер нормального физического развития, говорит медик. В своей практике врач нередко сталкивается с излишней тревогой родителей: например, к нему приводили шестилетнего ребенка с жалобами на ежедневные утренние эрекции, однако комплексное обследование подтвердило полное здоровье пациента.



Тем не менее, спикер выделил состояния, при которых визит к врачу должен быть незамедлительным. В группу риска входят





Болезненные ощущения при эрекции;

Выраженный дискомфорт любой интенсивности;

Длительная эрекция, сохраняющаяся на протяжении нескольких часов (приапизм).

«Самое важное это сохранить доверительные отношения с ребёнком. Если мальчик не боится рассказать родителям о своих жалобах, проблему удаётся обнаружить значительно раньше и избежать серьёзных последствий», — указал Никитский.