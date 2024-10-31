Состояние Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей язвы желудка

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Тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой резко стало хуже из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Об этом сообщает Mash.
По данным издания, женщина в последнее время часто начала жаловаться на плохое самочувствие, что сопровождалось трудным дыханием и нехваткой воздуха. В последний месяц Тарасова вызывала бригаду скорой помощи. Врачи смогли помочь ей, однако рекомендовали соблюдать строгую диету. А ложиться в больницу женщина отказалась.
При этом уточняется, что у мужа Тарасовой пианиста Владимира Крайнева также была хроническая язва желудка. Тренер по фигурному катанию даже сопровождала супруга на гастролях, чтобы готовить ему диетическую еду. Он умер в 2011 году из-за аневризмы лёгочной артерии.
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