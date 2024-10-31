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Состояние Татьяны Тарасовой резко ухудшилось из-за прогрессирующей язвы желудка

Фото: iStock/Iulianna Est

Фото: iStock/Iulianna Est

Тренеру по фигурному катанию Татьяне Тарасовой резко стало хуже из-за прогрессирующей хронической язвы желудка. Об этом сообщает Mash.


По данным издания, женщина в последнее время часто начала жаловаться на плохое самочувствие, что сопровождалось трудным дыханием и нехваткой воздуха. В последний месяц Тарасова вызывала бригаду скорой помощи. Врачи смогли помочь ей, однако рекомендовали соблюдать строгую диету. А ложиться в больницу женщина отказалась.

При этом уточняется, что у мужа Тарасовой пианиста Владимира Крайнева также была хроническая язва желудка. Тренер по фигурному катанию даже сопровождала супруга на гастролях, чтобы готовить ему диетическую еду. Он умер в 2011 году из-за аневризмы лёгочной артерии.

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Скандально известного адвоката Идалова задержали в Чечне и этапировали в Москву
31 октября 2024, 11:09

Фото: iStock/Michał Chodyra

Силовики задержали в Чечне скандально известного адвоката Тимура Идалова и этапировали на суд в Москву. Об этом сообщает Telegram-канал «112» со ссылкой на собственный источник.
По данным издания, Идалов сбежал из Москвы в Чечню, где его и задержали накануне вечером. Мужчину обвиняют в угрозах применения насилия в отношении представителя власти. Он просил передать дело в Чечню, однако Верховный суд отказал ему. Дело было направлено в Химкинский суд.

Идалова должны доставить на судебный процесс, где он должен будет выступить с последним словом.

По некоторым данным, в 1990-х Тимур Идалов был одним из лидеров банды вымогателей. Его также обвиняли в подготовке похищения кандидата в президенты Армении Сержа Джилавяна.

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#суд
#дело
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Экс-советника президента Башкортостана обманули на пять миллионов рублей
Baza: экс-советника главы Башкортостана развели на 5 млн рублей с помощью РДК*
31 октября 2024, 10:45

Фото: iStock/artoleshko

Экс-советника руководителя Башкортостана Виктора Пчелинцева обманули на 5 миллионов рублей. Злоумышленники убедили мужчину, что с его счетов идут переводы главе «Русского добровольческого корпуса»* Денису Капустину. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Уточняется, что Пчелинцев стал жертвой телефонных мошенников. Сначала с ним на связь вышел якобы ректор Академии госслужбы Абдахманов Данияр и заявил, что со счета Пчелинцева на имя главы РДК* переведено 700 тысяч рублей. После чего последовали звонки якобы от представителей ФСБ и Банка России. Мужчина рассказал им, что у него имеются денежные сбережения, а в ответ получил указание о необходимости срочно перевести их на «безопасный счет».

Затем бывший советник сделал все, что попросили преступники: купил новый мобильный телефон, установил приложение Mir Pay и перевел всю сумму несколькими частями. Уточняется, что общая сумма ущерба составила 5,1 млн рублей.

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#рф
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Саратовский аэропорт приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
Саратовский аэропорт Гагарин приостановил авиарейсы из-за угрозы атаки БПЛА
31 октября 2024, 09:26

Фото: iStock/skyNext

Временные ограничения на прием и отправку самолетов ввели в саратовском международном аэропорту «Гагарин» после предупреждения о возможной атаке дронов на регион. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.
Ранее глава региона Роман Бусаргин проинформировал, что экстренные службы Саратовской области приведены в полную готовность после получения информации от Минобороны РФ о возможной угрозе атаки беспилотников.

Согласно данным пресс-службы, актуальная информация о времени прибытия и отправления рейсов доступна на онлайн-табло.

Ранее сообщалось, что за минувшую ночь дежурными средствами ПВО ликвидированы и перехвачены 21 БПЛА над территорией России. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#минобороны рф
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#бпла
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Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло
В Черкесске после взрыва газа в пятиэтажке достали из-под завалов семь человек
31 октября 2024, 08:41

Фото: iStock/kieferpix

Спасатели вытащили 7 человек из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Черкесске, пишет Telegram-канал Baza.
Пострадавшие получили травмы средней и тяжелой степени, среди них также есть ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.




В настоящее время разбор завалов продолжается. По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП погибли три человека.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По данным МЧС, один человек погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.

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#взрыв газа
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«Обещала всех взорвать»: Взрыв газа в Черкесске могла устроить конфликтная женщина
Mash: Взрыв газа в Черкесске могла устроить хозяйка квартиры на пятом этаже
31 октября 2024, 08:33

Фото: iStock/dzika_mrowka

Взрыв газа в Черкесске могла устроить пожилая хозяйка трёхкомнатной квартиры на пятом этаже. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По словам жильцов дома, пожилая женщина страдала психическими расстройствами, постоянно ругалась с соседями, а на прошлой неделе обещала всех взорвать. Согласно информации канала, незадолго до взрыва очевидцы чувствовали запах газа в воздухе.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку. Возбуждено уголовное дело.

Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. ​По данным МЧС, один человек погиб.

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#мчс
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#взрыв газа
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В Черкесске произошел взрыв газа в пятиэтажке, один человек погиб
МЧС: один человек погиб при взрыве газа в жилом доме в Черкесске
31 октября 2024, 08:25

Фото: iStock/dzika_mrowka

Один человек погиб при вспышке паров газовоздушной смеси в Черкесске. Об этом сообщила пресс-служба МЧС Карачаево-Черкесии в своем Telegram-канале.
Уточняется, что сотрудники экстренных служб эвакуировали из дома около 50 человек. Взрыв произошел на улице Лободина в многоквартирном жилом доме. Согласно предварительной информации, есть разрушения на четвертом и пятом этажах.

В ликвидации последствий взрыва участвуют 67 спасателей и 22 единицы техники. Согласно информации Telegram-канала SHOT, в результате происшествия погибли три человека. Под завалами здания могут оставаться люди.




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Сеть «ВкусВилл» заблокировала поставки от «Можайского кондитерского дома»
31 октября 2024, 08:03

Фото: iStock/nata_vkusidey

Торговая сеть «Вкусвилл» заблокировала поставки продукции от «Можайского кондитерского дома» (МКД) в связи с поступившими жалобами сотрудников на антисанитарные условия на производстве. Об этом информирует РИА Новости.
Сообщается, что вся продукция МКД была снята с полок магазинов и недоступна для онлайн-заказа, пока ожидаются результаты проверки.

Во вторник вечером в Telegram-каналах начали появляться сообщения о жалобах сотрудников МКД на антисанитарные условия. МКД сотрудничает с «Перекрестком» и «Вкусвиллом», поставляя им пирожные «Картошка» и банановые кексы соответственно.

Вскоре «Перекресток» сообщил РИА Новости о приостановке продаж пирожного «Картошка». Учредитель МКД, в свою очередь, заявил агентству, что видеоматериалы, демонстрирующие антисанитарию, являются фейковыми и могут быть связаны с недобросовестной конкуренцией.

Компания подчеркнула, что продукция поставщика проходила регулярные проверки качества, за 2023 год было проведено 17 лабораторных исследований, которые не выявили отклонений от норм.

В августе прошел плановый аудит, в ходе которого вопросов к санитарному состоянию не возникло. В «Вкусвилле» добавили, что в случае подтверждения фактов антисанитарии сотрудничество с МКД будет прекращено навсегда.

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#проверки
#продукция
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Ущерб по делу о поставках некачественного питания для Минобороны не возмещается
31 октября 2024, 06:45

Фото: istock/tanyss

Ущерб в размере 1,3 миллиарда рублей по делу против руководства АО «Грязинский пищевой комбинат» (ГПК), связанного с поставками некачественного питания для нужд Министерства обороны России, до сих пор не возмещен. Как сообщили РИА Новости в правоохранительных органах, сумма ущерба остается прежней и компенсация обвиняемыми не производится.
Дело включает аресты топ-менеджеров ГПК, в том числе Александра Михайленко, Валерия Ковалевича и Эльвиры Смирновой, проведенный Басманным судом Москвы в апреле. Их обвиняют в завышении стоимости услуг по организации питания, при этом качество поставляемой продукции не соответствовало условиям контракта. В ходе расследования выяснилось, что сухпайки, фигурирующие в деле, признаны экспертизой непригодными для использования.

Бывший замминистра обороны Дмитрий Булгаков, который, по версии следствия, лоббировал интересы комбината, был арестован в июле по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Он не признает вину, а его адвокат утверждает, что средства от сделок находятся на счетах подрядной фирмы и сам Булгаков их не получал.

Другой фигурант дела, предприниматель Игорь Котельников, арестованный в июне, скончался в СИЗО из-за проблем с сердцем.

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Вора-законника Васю Бандита экстрадировали в РФ из Албании — МВД
30 октября 2024, 21:42

Фото: istockphoto/blinow61

Россиянин Вася Бандит (Игорь Кокунов) экстрадирован в РФ из Албании, проинформировала официальный представитель МВД Ирина Волк. Мужчина был в международном розыске, в который его объявили в прошлом году.
«Вскоре местонахождение разыскиваемого было установлено. На территории Республики Албания он задержан правоохранительными органами этого государства», — пояснила Волк.
Против Кокунова открыли уголовное производство по статье об организации преступного сообщества в 2020 году.

По версии следователей, Кокунов имеет статус вора-законника и соответствующую сферу влияния с 1993 года. Положение давало ему держать под контролем российский криминалитет.

Ранее сообщалось, в чем обвинили батюшку в Тульской области.

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