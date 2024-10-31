Число пострадавших при взрыве в российской пятиэтажке резко возросло

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Спасатели вытащили 7 человек из-под завалов после взрыва газа в жилом доме в Черкесске, пишет Telegram-канал Baza.
Пострадавшие получили травмы средней и тяжелой степени, среди них также есть ребенок. Всем оказывается необходимая медицинская помощь.
В настоящее время разбор завалов продолжается. По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП погибли три человека.
Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По данным МЧС, один человек погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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В настоящее время разбор завалов продолжается. По данным Telegram-канала SHOT, в результате ЧП погибли три человека.
Напомним, в четверг, 31 октября, около 6 часов утра в результате, предположительно, хлопка бытового газа получили повреждения два этажа в многоквартирном жилом доме в Черкесске. По данным МЧС, один человек погиб. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.
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Екатерина Коршунова