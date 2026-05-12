Хирург не отличил печень от селезенки и убил пациента

12 мая 2026, 18:11

В США хирург вырезал пациенту печень вместо селезенки из-за расстройства

В США продолжается суд над 44-летним врачом Томасом Шакновски из Флориды, которого обвиняют в смерти 70-летнего пациента. Трагедия произошла в августе 2024 года.





Хирург перепутал органы и вместо селезенки иссек мужчине здоровую печень, после чего заявил об успешной операции и покинул операционную. Пожилой пациент скончался от сильного кровотечения, остановить которое его коллегам не удалось.



В апреле 2025 года экс-медику предъявили обвинение во врачебной халатности, повлекшей смерть. В ходе разбирательства обнародовали показания, которые Шакновски дал в ноябре того же года адвокатам вдовы погибшего. Свою роковую ошибку он объяснил сложностью вмешательства. По его словам, из-за кровотечения и увеличенной толстой кишки он «не смог отличить одно от другого» и «очень расстроился».



Как позже выяснилось, это была уже третья фатальная ошибка врача за полтора года. В мае 2023-го он по ошибке удалил часть поджелудочной железы вместо надпочечника, а в июле того же года вместо назначенной илеостомии выполнил пациентке резекцию желудка, что также привело к смерти. Коллеги неоднократно жаловались на Шакновски, указывая на отсутствие у него базовых знаний и опасность для больных. Тем не менее арестовали хирурга только после инцидента с Уильямом Брайаном.



