Российский хирург оставил салфетку в теле пациентки, женщина не выжила
В Брянске врач избежал наказания за смерть пациентки по причине истечения сроков
В Брянске суд вынес приговор медику по уголовному делу об ошибке во время операции. Подробности приводит объединённая пресс-служба судов города.
Следствие установило, что мужчина проводил операцию и случайно оставил в брюшной полости пациентки медицинскую салфетку. Позже у женщины возникли осложнения, врачи не смогли спасти её.
Суд назначил хирургу наказание в виде одного года ограничения свободы. Кроме того, виновный не сможет заниматься профессиональной деятельностью в течение года. Фигурант частично признал вину: он подтвердил, что оставил салфетку, но считает, что не это привело к смерти пациентки.
«В связи с истечением сроков давности уголовного преследования от назначенного наказания осужденный освобождён», — сообщили в пресс-службе.Приговор ещё не вступил в законную силу, стороны могут его обжаловать.