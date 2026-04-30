В Венгрии хирург прооперировал пациента прямо на улице
Главный хирург Национального института онкологии в Будапеште Жолт Дубоцки провел экстренную операцию на открытом сердце на одной из городских улиц вне врачебного кабинета. Об этом пишет ТАСС.
Инцидент произошел в минувшее воскресенье. Дубоцки, который также работает волонтером в некоммерческой организации санитарной авиации, вместе с бригадой медиков получил срочный вызов. На месте происшествия врачи обнаружили мужчину 30 лет с ножевым ранением сердца.
Транспортировка пациента в больницу представляла слишком большой риск, а промедление могло стоить ему жизни. В связи с этим хирург принял решение оперировать на месте. Как сообщил Национальный институт онкологии, за семь минут Дубоцки вскрыл грудную клетку, провел необходимые действия на открытом сердце пациента и стабилизировал состояние мужчины для дальнейшего лечения. По оценке специалистов, подобное вмешательство является уникальным для Венгрии и крайне редким для Европы.
После завершения экстренной операции пострадавшего на вертолете доставили в больницу, где он получил необходимую медицинскую помощь. Очнувшись, мужчина первым делом лично поблагодарил хирурга и всю дежурную бригаду медицинской авиации за спасение жизни.
