«Я только что об этом узнала»: мать напавшего на техникум в Архангельске дала первый комментарий
Мать напавшего на техникум в Архангельске узнала о произошедшем из СМИ
Мать отчисленного студента техникума в Архангельске, который в понедельник утром устроил нападение с ножом на бывших преподавателей, узнала о произошедшем из СМИ. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».
Елена Корюкова заявила, что ей сообщили о вооружённом нападении её сына на техникум «минуту назад». Артемия она видела с утра. С её слов, он был в нормальном состоянии и не жаловался на проблемы.
Сейчас женщина пребывает в шоковом состоянии, поэтому ответить на другие вопросы журналистов не смогла.
