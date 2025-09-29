«Я только что об этом узнала»: мать напавшего на техникум в Архангельске дала первый комментарий

29 сентября 2025, 12:07

Мать напавшего на техникум в Архангельске узнала о произошедшем из СМИ

Фото: iStock/Tinnakorn Jorruang

Мать отчисленного студента техникума в Архангельске, который в понедельник утром устроил нападение с ножом на бывших преподавателей, узнала о произошедшем из СМИ. Об этом она рассказала в беседе с Telegram-каналом «Осторожно, новости».