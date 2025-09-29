ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» говорили по телефону по-арабски

29 сентября 2025, 11:17

Крокус-Сити-Холл (Фото: РИА Новости/Алексей Майшев)

Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в показаниях на допросе и в ходе судебного следствия сообщили, что нападавшие между собой говорили на арабском и по телефону общались с неизвестной женщиной.