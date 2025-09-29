ТАСС: исполнители теракта в «Крокусе» говорили по телефону по-арабски
Потерпевшие по делу о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в показаниях на допросе и в ходе судебного следствия сообщили, что нападавшие между собой говорили на арабском и по телефону общались с неизвестной женщиной.
Об этом, как передаёт ТАСС, рассказал участник выездного заседания 2‑го Западного окружного военного суда. Соответствующие фрагменты содержатся в оглашённых в суде свидетельских показаниях.
По словам одной из пострадавших, когда террористы завершали стрельбу в зале и коридоре, они обменивались между собой несколькими фразами на арабском. Затем она услышала голос женщины, разговаривавшей с двумя нападавшими тоже на арабском и, определив по интонации, решила, что это был телефонный разговор, поскольку рядом с ней никого не было видно и слышно. Молодая девушка, которой на момент теракта было 19 лет, отметила, что от двоих боевиков она не слышала русской речи.
Семья потерпевшей купила билеты в VIP‑партер на концерт группы «Пикник», однако получившие ранения девушка, её мать и отец, который скончался у них на руках, так и не дошли до своих мест. По словам потерпевшей, на входе они прошли через металлические рамки, но сотрудники охраны дополнительных досмотров не проводили.
Девушка рассказала следствию, что знала звуки выстрелов из художественных фильмов. Большинство зрителей побежали в зал после крика, что бежать нужно туда. Люди шепотом просили друг друга, в том числе её и мать, прикинуться мёртвыми, они боялись шевелиться. Собеседница заметила у боевиков высокие чёрные берцы на шнуровке.
По её словам, террористы стреляли в спины посетителей. Те, кто удачно прикинулся мертвым, выжили и смогли покинуть зал уже после того, как нападавшие подожгли его.
